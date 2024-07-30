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Finanсial Times: ЄС розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Трампом

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Брюссель розробляє двоетапну торговельну стратегію для роботи з Дональдом Трампом, якщо він виграє другий президентський термін у США.

Представники ЄС вважають підхід "батога і пряника" найкращою відповіддю на обіцянку Трампа запровадити 10-відсоткові мінімальні тарифи, які, за їхніми оцінками, можуть призвести до скорочення експорту з ЄС приблизно на 150 мільярдів євро щороку. Про це повідомляє Finanсial Times.

Учасники переговорів планують звернутися до команди Трампа, якщо він переможе на виборах у листопаді, до того, як він вступить на посаду, щоб обговорити, які американські товари ЄС міг би купувати в більших кількостях.

Якщо переговори про поліпшення торгівлі не дадуть результату і Трамп застосує вищі тарифи, торговий департамент Єврокомісії складає списки імпортних товарів, на які він може накласти мита в розмірі 50% або більше.

"Ми повинні показати, що ми є партнером для США, а не проблемою. "Ми будемо шукати угоди, але ми готові захищати себе, якщо до цього дійде. Ми не будемо керуватися страхом", - сказав високопоставлений посадовець ЄС.

Перший термін Трампа з 2017 по 2021 рік був болючим для ЄС, який має значне позитивне сальдо в торгівлі товарами зі США.

Після того, як у 2018 році Трамп запровадив тарифи на імпорт сталі та алюмінію з ЄС та інших країн на суму 6,4 млрд євро з міркувань національної безпеки, ЄС відповів на це введенням тарифів на суму 2,8 млрд євро для відновлення балансу.

Валдіс Домбровскіс, комісар ЄС з питань торгівлі, сказав Financial Times, що він сподівається на уникнення обома сторонами минулої конфронтації.

"Ми вважаємо, що США і ЄС є стратегічними союзниками, і особливо в нинішньому геополітичному контексті важливо, щоб ми працювали разом у сфері торгівлі", - зауважив єврокомісар.

ЄС, Трамп
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