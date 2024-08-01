НБУ: У першій половині 2024 року обсяг видачі готівки з кас банків зріс майже на 13%

У першій половині 2024 року обсяг видачі готівки з кас банків зріс на 12,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року, досягнувши 1 342,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

У регуляторі пояснили зростання попиту на готівку кількома факторами. З одного боку, це пов'язано з відновленням економічної активності, яке підтримується підвищенням заробітних плат та соціальних виплат, стабільністю на валютному ринку та помірною інфляцією.

З іншого боку, графіки відключення електроенергії спонукають громадян формувати запас готівки, оскільки вона залишається доступним та швидким засобом оплати при здійсненні повсякденних покупок.

Зазначається, що у першій половині 2024 року найбільший обсяг готівки, виданої з банківських кас, був використаний для операцій з платіжними картками, що склало 85,1% від загального обсягу видатків. На підкріплення операторів поштового зв'язку пішло 4,0% від загальної суми, а для придбання іноземної валюти клієнтами було виділено 3,2%.

Крім того, обсяг надходжень готівки до кас банків за перше півріччя 2024 року становив 1 307,6 мільярда гривень, що на 9,5% більше, ніж у той же період 2023 року.

Основними джерелами надходжень готівки були торговельна виручка, яка склала 31,8% від загальної суми, операції з платіжними картками — 23,6%, надходження від продажу іноземної валюти — 17,6%, а також виручка від усіх видів послуг — 13,0%.

Загалом обсяги касових оборотів банків, як за надходженнями, так і за видатками, у першій половині 2024 року перевищують середні показники першого півріччя 2021 року майже на 14%.

У НБУ додали, що такі показники свідчать про про поступове відновлення економічної активності.