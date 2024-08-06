Німеччина закликає ЄС посилити контроль на кордонах з Угорщиною

Міністр внутрішніх справ федеральної землі Бранденбург Міхаель Штюбген закликав посилити контроль на кордонах Європейського союзу з Угорщиною. Його заява прозвучала на тлі новини про те, що Будапешт розширив видачу віз громадянам росії та білорусі.

Про це пише німецький портал T-Online.

Штюбген нагадав, що договори Євросоюзу допускають прикордонний контроль у виняткових ситуаціях.

"Так само, як ми чинимо з Польщею та Чехією, те ж саме повинні робити такі країни, як Австрія, Хорватія, Словаччина і Румунія. Неприпустимо, щоб країна ЄС дозволяла росіянам в’їжджати в країну практично безконтрольно", — сказав німецький чиновник.

Портал також звернув увагу, що напередодні лідер консерваторів у Європейському парламенті Манфред Вебер також обурився рішенням Угорщини щодо громадян рф та білорусі.

У "запальному" листі до голови Ради ЄС Шарля Мішеля він закликає до жорстких заходів.

За словами Вебера, той, хто пускає росіян до Євросоюзу без перевірки, ставить під загрозу безпеку блоку.

"путінські шпигуни та вбивці вже завдали великої шкоди ЄС і Німеччині. Тепер необхідно запобігти подальшій шкоді", — йдеться в листі Вебера до Мішеля.

Ситуацію також прокоментувала міністр внутрішніх справ і місцевих громад Ненсі Фезер.

За інформацією порталу, Фезер вважає, що Євросоюз повинен активізувати свої зусилля щодо захисту від російського шпигунства та саботажу. Для цього потрібно заблокувати діяльність шлюзів, через які росіяни можуть проникати в ЄС.

Нагадаємо, у липні влада Угорщини дозволила громадянам росії та білорусі в’їжджати на територію Європейського союзу без будь-яких перевірок безпеки.

Це стало можливим завдяки реєстрації в Угорщині як працівників, яку прем’єр-міністр країни Віктор Орбан поширив на громадян рф та білорусі.