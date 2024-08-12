Financial Times: росія не змогла витіснити ЗСУ з південної частини Курської області

Армія країни-агресорки росії не змогла витіснити Сили оборони України з південної частини Курської області, попри підкріплення, які росіяни направили в регіон.
Про це видання Financial Times повідомило з посиланням на українських військових, які беруть участь в операції.
За словами українських військових, які напередодні записали й опублікували в мережі відео, вони залишаються на російській території.
Видання зазначає, що начальник генерального штабу зс рф генерал валерій герасимов неодноразово намагався представити ситуацію як таку, що перебуває під контролем.
Міністерство оборони рф навіть опублікувало серію фото і відео, на яких, як стверджують у москві, показано удари по українським військовим у Курській і Сумській областях.
Однак аналіз фото і відео, що надходять із Курської області, показує, що ЗСУ просунулися на 30 кілометрів углиб російського регіону.
Financial Times також поспілкувалося з неназваним представником Міністерства оборони України щодо операції в Курській області. За його словами, Україна навмисно не розголошує якихось деталей своїх дій, оскільки чекають, як вони розвиватимуться.
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