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Уряд оновив програму єВідновлення

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Уряд оновив програму єВідновлення, щоб спростити та пришвидшити подання заявок на відновлення пошкодженого майна в Україні.

За інформацією Міністерства цифрової трансформації України, додано два оновлення сервісу, щоб пришвидшити отримання компенсації за пошкоджене майно у рамках програми.

Тепер витяг про несудимість можна буде замовити в сервісі Дія під час заповнення заявки на єВідновлення.

Раніше члени місцевої комісії самі перевіряли, чи є в людини судимість, а відповідь доводилося чекати днями. Однак весь процес став цифровізованим.

Законні представники власників пошкодженого житла можуть подати заявку на програму єВідновлення та отримати виплату на ремонт.

Це стосується випадків, коли одноосібним власником пошкодженого майна є неповнолітні чи недієздатні особи, яким призначено опікуна.

Потрібно звернутися до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАПу) та надати підтверджувальні документи, що людина є законним представником, щоб подати заяву. Кошти за пошкоджене житло надійдуть на картку єВідновлення представника.

Програма єВідновлення реалізується Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України та Мінцифри за сприяння проєкту Підтримка цифрової трансформації, що фінансується USAID та UK Dev. Партнер проєкту — Фонд Східна Європа.

єВідновлення
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