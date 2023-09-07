Кубраков: У рамках програми "єВідновлення" було виплачено понад 1 мільярд гривень

У рамках програми "єВідновлення" вже 12 146 українців отримали виплати на загальну суму понад 1 мільярд гривень для ремонту квартир і будинків, які були пошкоджені внаслідок російських обстрілів.
Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.
Усього було подано понад 41 тисячу заяв на отримання допомоги від держави. Найбільше таких заяв надійшло з територій, які перебували під окупацією або розташовані близько до кордону з Росією чи до лінії фронту.
Серед лідерів за поданими заявами та виплатами, такі громади:
Кубраков зазначив, що процес від подачі заяви до отримання коштів — максимально цифровізований, а алгоритм роботи комісій органів місцевого самоврядування чіткий, прописаний у Постанові і обмежений чек-листом із вказаною вартістю робіт та будматеріалів.
За його словами, 35% учасників програми "єВідновлення" - люди, вік яких перевищує 60 років. Серед найстарших одержувачів допомоги - три жінки, яким вже виповнилося 97 років. Вони проживають на території Київської та Миколаївської області.
Курбаков підкреслив, що 75% всіх виділених коштів були витрачені на придбання будівельних матеріалів у невеликих місцевих магазинах, і самі будівельні роботи були замовлені у фізичних осіб-підприємців.
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