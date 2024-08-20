Рейтинг у Гарріс кращий, ніж у Трампа

Рейтинг віцепрезидентки США Камали Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає.
Про це свідчить нове опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, повідомляє "Європейська правда".
Близько половини дорослого населення США – 48% – дуже позитивно або скоріше позитивно ставляться до віцепрезидентки США Камали Гарріс.
Це значно більше, ніж 39%, які були зафіксовані у неї на початку літа – до того, як поганий виступ президента Джо Байдена призвів до його виходу з президентських перегонів.
Такий показник свідчить не лише про зростання схвалення Гарріс у порівнянні з її особистим рейтином, але й у порівнянні з рейтингом Джо Байдена перед його виходом з перегонів, коли 38% американців сказали, що мають про нього позитивну думку.
Результат Гарріс також кращий, ніж у республіканця Дональда Трампа, до якогого позитивно ставиться 41% дорослих американців.
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