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BBC: Постанова уряду Угорщини, яка посилює вимоги до біженців з України, набула чинності

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Набула чинності нова постанова уряду Угорщини, яка посилює вимоги до біженців з України. Про це повідомляє BBC.

Тепер право на державну підтримку, яка охоплює безкоштовне житло та базову щомісячну суму, зберігається лише в українців, чия остання офіційна адреса в Україні була в районі, у якому безпосередньо відбувалися бойові дії.

Зазначається, що урядова постанова вносить зміни до законодавства, що діяло до 2022 року та до початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У списку, який щомісяця оновлюватиме уряд Угорщини, є 13 регіонів України.

Як пише видання, скільки з 31 тисячі українців, які мешкають в Угорщині, постраждають внаслідок нового закону, невідомо. За даними правозахисних груп, найбільш уразливими є представники ромської етнічної меншини з найзахіднішої Закарпатської області, які все ще живуть у притулках, які тепер закриють. Їхнє становище ускладнюється тим, що багато з них мають подвійне українсько-угорське громадянство, а це є проблемою для отримання притулку в інших країнах ЄС.

Угорщина
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