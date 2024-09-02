Президент Польщі наголосив на важливості відшкодування агресором завданих війною збитків, згадавши й Україну

Президент Польщі Анджей Дуда у день початку Другої світової війни наголосив на важливості відшкодування агресором завданих війною збитків, згадавши у цьому контексті й Україну.

Про це він заявив під час заходів у Велюні - місті одне з перших зазнало повітряного бомбардування з боку Люфтваффе.

1 вересня 1939 року німецька Люфтваффе скинула на місто Велюнь 380 авіабомб, майже повністю знищивши невелике місто. У результаті атаки загинуло близько 2 тисяч місцевих жителів. Це було перше бомбардування німецькими військами Польщі на початку Другої світової війни.

Дуда нагадав, що Польща зазнала величезних матеріальних і людських втрат, які не було компенсовано. За підрахунками польських експертів, матеріальні втрати країни внаслідок німецької агресії перевищують $1,5 трильйона. Понад 70% цієї суми - це компенсація за людські втрати, адже під час війни країна втратила 5 млн людей.

Дуда наголосив, що Німеччина багаторазово вибачалася за завдані Польщі кривди, і "у християнському вимірі поляки пробачили німцям".

"Але, окрім цього, є ще матеріальні збитки. І незалежно від того, чи ми приймаємо (вибачення – ред.) і прощаємо, ми заслуговуємо на компенсацію за втрати, за те, що було безповоротно знищено", - наголосив президент, додавши, що такої компенсації від Німеччини Польща не отримала.

На його переконання, ця справа сьогодні має міжнародний вимір у контексті майбутнього притягнення росії до відповідальності за завдану Україні шкоду.