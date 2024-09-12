Железняк розповів про зміни у нової версії законопроєкту про збільшення податків

Нова версія законопроєкту про збільшення податків особливо не відрізняється від проваленого парламентом законопроєкту № 11416-д. Про це повідомив перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

За словами депутата, новий законопроєкт про підвищення податків 11416-д постав перед робочою групою Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики після доопрацювання тексту майже без змін. Це те саме:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всі форми ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економбронювання).

"Єдине – хочуть додати оподаткування банків. Але тут категорично проти НБУ та Мінфін. Сказали, що будуть навіть два пункти щодо банків в оновленому меморандумі МВФ. Я ще запропонував замінити частину підняття ВЗ на ПДВ, але проти Мінфін. Ще робоча група, але будуть ті самі 30 млрд грн або 57 млрд у 2024-му, якщо додадуть банки", – зазначив Железняк.

Депутат також розповів, що спитав Мінфін: чи погодився на це МВФ? За його словами, Мінфін сказав, що погодився поки на законопроєкт щодо 30 млрд, але під час розгляду бюджету на 2025 рік можливо будуть внесені податкові зміни вже цього року. Це може бути або ПДВ або інші податки.