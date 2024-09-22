ОГПУ: Збитки через привласнення росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн

Атаки на зернову інфраструктуру можуть спровокувати голод як в Україні, так і в країнах Азії й Африки. Збитки через привласнення росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн.

Про це на конференції United for Justice заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора (ОГПУ) Юрій Бєлоусов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора України.

За його словами, внаслідок атак на зернову та портову інфраструктуру, під ризиком існування опинилася ціла низка країн Африки й Азії, які отримували українське зерно. Бо Україна вважалася і є до цього часу одним з ключових постачальників Світової продовольчої програми.

Бєлоусов розповів про два періоди атак росії на агропромислову інфраструктуру, що мають прив’язку до "зернової угоди".

Так, зазначив він, до підписання угоди, обстріли здійснювалися з артилерійських систем у прифронтових зонах: найбільше об’єктів було уражено у Миколаївській (59) та Херсонській (78) областях.

Після того, як Україна відмовилася від загрозливих умов країни-агресора, масштаби ударів почали розширюватися.

"Передусім ціллю стала Одеса та Одеська область, яка має найбільш потужну і розвинену інфраструктуру. Відтоді росія стала використовувати великий діапазон абсолютно різних засобів ураження: "Шахеди", "Іскандери", ракети тактичної авіації і ракети морського та наземного базування", - сказав Бєлоусов.

За його словами, це свідчить про гарно скоординовану політику росії, адже у таких атаках задіяні абсолютно різні роди військ і рішення синхронно здійснювати атаки, ухвалюються найвищим військово-політичним керівництвом рф.

На думку начальника департаменту, росія також намагається позбавити українців засобів до існування. Вони намагаються вкрасти зерно, а якщо це не вдається - знищити.

Він додав, що лише на сьогодні збитки, які Україна отримала внаслідок привласнення зерна, попередньо складають понад 30 млрд грн.

"Враховуючи масштаби таких злочинів, однозначно, як мінімум, простежується злочин проти людяності, у більш широкій перспективі - один з елементів геноциду, який пов’язаний зі створенням умов для фізичного знищення нації. Йдеться про позбавлення нації умов для виживання, адже ми знаємо, який потенціал має зерно", - зазначив Бєлоусов.

З початком повномасштабної війни, росія почала блокаду українських морських портів. Для розблокування портів, Туреччина, ООН, Україна та росія підписали угоду про "зерновий коридор" у Чорному морі.

Чинність угоди продовжували кілька разів, і кожного разу москва відмовлялася продовжувати роботу "зернового коридору".

Влітку 2023 року росія вийшла з "зернової угоди", пояснивши це начебто невиконанням її вимог. Після цього військові агресора почали обстрілювати портову інфраструктуру Одеси та інших чорноморських портів.

Однак пізніше Україні вдалося поновити морські коридори для перевезення зерна і гуманітарних вантажів

За шість місяців Чорноморського зернового коридору, з одеських портів 661 судно відправило на експорт понад 20 млн тонн вантажів до 32 країн світу.

Президент Володимир Зеленський заявив, що за рік роботи морського зернового коридору, ним було експортовано 70 мільйонів тон вантажів.

Влітку цього року Туреччина заявила про намір відновити чинність "зернової угоди".