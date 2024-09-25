НКРЕКП збільшила ціну на електроенергію для споживачів постачальника "останньої надії"

Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) у бік її збільшення на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Як пише delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що регулятор підвищив на три місяці коефіцієнт, що використовується для визначення ціни електроенергії для споживачів ПОН на базі середньозваженої ціни е/е на ринку на добу вперед (РДВ) з 1,25 до 1,5.

Таке рішення закріплено у проєкті постанови "Про внесення змін до порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання електроенергії споживачам постачальником "останньої надії", прийнятому на засіданні у вівторок. Повідомляється, що документ набуде чинності з 1 жовтня цього року.

Регулятор обґрунтовує своє рішення масштабними обстрілами енергетичної системи України, через що відбулося зростання вартості електроенергії для врегулювання небалансів е/е.

"При цьому ППН (держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго") через набуття статусу "Дефолтний" відповідно до Правил ринку набуває е/е для потреб власних споживачів виключно на БР", - наголошують в НКРЕКП.

Там нагадали, що 20 травня 2024 року була прийнята постанова №949 "Про граничні ціни на ринку "на добу вперед" та балансувальний ринок", що змінила максимальні граничні ціни на РДВ, ВДР та БР, що також вплинуло на коливання цін, зокрема на РДВ та БР.

"До НКРЕКП звернулося ДПЗД "Укрінтеренерго" з пропозицією внесення змін до Порядку щодо збільшення коефіцієнта, що враховує ризики РДВ з 1,25 до 1,5. При цьому "Укрінтеренерго" зазначило, що, починаючи з квітня 2024 року вартість е/е для врегулювання небалансів перевищує середньозважену фактичну ціну е/е на РДВ з урахуванням чинного коефіцієнта, що враховує ризики від коливання цін на БР та РДВ на рівні 1,25", – повідомив регулятор.

Зауважимо, ДПЗД "Укрінтеренерго" виконує функцію ПОН на ринку електроенергії з 1 січня 2019 року та було визначено урядом на позаконкурсній основі. Його функції як ПОН були кілька разів пролонговані.

Наразі ціна електроенергії для споживачів ПОН на розрахунковий місяць визначається з урахуванням середньозваженої фактичної ціни е/е на РДВ за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, збільшеної на коефіцієнт, що враховує ризики коливання цін на балансувальному ринку (БР) та РДВ у розмірі 1,25.