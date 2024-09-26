Федоров: Оплачуйте перший внесок за єОселю сертифікатом єВідновлення у Дії

Українці можуть використовувати сертифікат «єВідновлення» для першого внеску за програмою «єОселя» через сайт або застосунок «Дія».
Про це повідомив у середу віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.
«Оплачуйте перший внесок за «єОселю» сертифікатом «єВідновлення» – нові можливості у «Дії». Наразі українці, які через війну втратили житло, зможуть використати житловий сертифікат «єВідновлення», щоб сплатити перший внесок за іпотеку за програмою «єОселя», – написав він.
Федоров розповів сам механізм такої процедури.
«Наприклад, ви отримали сертифікат на ₴2 мільйони за знищене житло, але квартира, яку ви хочете придбати, коштує дорожче. Раніше довелося б одразу доплачувати різницю з власних коштів або шукати дешевший варіант. Тепер покрити перший внесок можна сертифікатом єВідновлення, а решту взяти в кредит через єОселю», – пояснив Федоров.
За його словами, залежно від пільгової категорії, кредитна ставка буде 3% або 7%.
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