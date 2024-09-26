пєсков: Зміна ядерної доктрини росії є сигналом для "недружніх країн"

Зміна ядерної доктрини росії є сигналом для "недружніх країн".
Так рішення диктатора володимира путіна пояснив його речник дмитро пєсков. Про це він сказав у коментарі російським пропагандистським ЗМІ.
"Це сигнал, який попереджає ці країни про наслідки в разі їхньої участі в нападі на нашу країну різними засобами, причому не обов'язково ядерними", - сказав пєсков.
Напередодні путін заявив, що рф тепер може застосувати ядерну зброю, якщо напад на неї підтримуватиметься ядерною державою. Він вважатиметься спільним.
Передумовою для потенційної відповіді ядерною зброєю диктатор також назвав порушення кордону рф за допомогою БпЛА.
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