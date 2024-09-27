Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії. Про це пише ExPro з посиланням на проєкт постанови НКРЕКП, який планується схвалити на засіданні 1 жовтня.

Регулятор пропонує з 1 листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку:

максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;

з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;

з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;

мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Нацкомісією. Очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано Регулятором на цьому етапі.