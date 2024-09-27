Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

НКРЕКП готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії

103

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) готується з листопада підняти граничні ціни на ринку електроенергії. Про це пише ExPro з посиланням на проєкт постанови НКРЕКП, який планується схвалити на засіданні 1 жовтня.

Регулятор пропонує з 1 листопада встановити такі граничні ціни на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку:

  • з 00:00 до 07:00 – 5600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 6900 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 9000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 10 грн/МВт·год.

На балансуючому ринку:

  • максимальні граничні ціни з 00:00 до 07:00 – 6600 грн/МВт·год;
  • з 07:00 до 17:00 та з 23:00 до 24:00 – 8250 грн/МВт·год;
  • з 17:00 до 23:00 – 10 000 грн/МВт·год;
  • мінімальна гранична ціна – 0,01 грн/МВт·год.

Учасники ринку зможуть подати свої зауваження та пропозиції до проєкту після схвалення Нацкомісією. Очікується, що фінальне рішення буде з вищими граничними цінами, ніж запропоновано Регулятором на цьому етапі.

НКРЕКП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 27 сентября 2024
Четверг, 26 сентября 2024
Среда, 25 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023