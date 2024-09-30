У Кабміні зменшилась кількість урядових комітетів

Кількість урядових комітетів скорочено з п'яти до чотирьох: питання компетенції комітету з реінтеграції тимчасово окупованих територій, соціальної політики та у справах ветеранів розділені між іншими комітетами.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів №1101 від 26 вересня, відповідним чином внесено зміни до питань компетенції першого віцепрем'єра та віцепрем'єрів.

Зокрема, згідно з новою схемою створено урядовий комітет із питань економічної, фінансової, аграрної політики, стратегічних галузей промисловості, паливно-енергетичного комплексу та у справах ветеранів на чолі з першим віцепрем'єром - міністром економіки Юлією Свириденко, тоді як раніше вона очолювала комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, паливно-енергетичного комплексу, стратегічних галузей промисловості та правоохоронної діяльності.

Віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба очолив урядовий комітет із питань відновлення України, розвитку громад, територій та інфраструктури, реінтеграції тимчасово окупованих територій та соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб, тоді як раніше це був комітет з питань відновлення України, розвитку громад, територій та інфраструктури.

Віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції - міністра юстиції Ольгу Стефанішину затверджено керівницею урядового комітету з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, правової політики, правоохоронної діяльності та культури, тоді як раніше цей комітет називався з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міжнародного співробітництва, культури, молоді, спорту та інформаційної політики.