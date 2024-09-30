Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Intel може отримати пряме фінансування в розмірі 8,5 мільярда доларів від уряду США

105

Виробник чипів та мікросхем Intel і уряд США знаходяться на фінальній стадії переговорів щодо надання прямого фінансування в розмірі 8,5 мільярда доларів до кінця року, навіть попри те, що компанія бореться зі своїми фінансовими труднощами.

Про це пише Financial Times.

Згідно з інформацією, обидві сторони працюють над завершенням складних технічних переговорів, поки Intel реалізує заходи зі скорочення витрат.

Фінансування Intel буде найбільшим одиничним пакетом субсидій, наданим в рамках Закону про мікросхеми та науку, який спрямований на підтримку внутрішнього виробництва мікросхем та зменшення залежності від азіатських ланцюгів постачання. Байден, який залишить Білий дім у січні, активно просуває цей закон як частину своєї політики, спрямованої на зміцнення американського виробництва напівпровідників.

Загалом, Закон про мікросхеми передбачає 39 мільярдів доларів на підтримку виробництва, з яких 8,5 мільярда призначені для Intel. Окрім цього, компанія вже отримала 3 мільярди доларів на виробництво мікросхем для американських військових.

Відомо, що наразі Intel стикається з фінансовими труднощами через втрати, пов'язані з багаторічними інвестиціями в розвиток виробничих потужностей, які не вдалося компенсувати доходами від продажів комп'ютерних та серверних чіпів. Проте нещодавно компанія отримала позитивні новини: Intel спільно з Amazon створюватиме чіпи для штучного інтелекту на новому виробничому процесі «18A».

Політична невизначеність напередодні виборів у США додає терміновості цим переговорам. Якщо Дональд Трамп переможе на виборах, це може призвести до змін у політиці, зокрема до перегляду фінансування з боку держави. Незважаючи на це, Закон про мікросхеми має підтримку обох основних політичних партій.

Зараз Intel активно залучає інвестиції, і на фоні позитивних новин ціна акцій компанії зросла на 15% за останні п’ять днів.

Intel
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 30 сентября 2024
Воскресенье, 29 сентября 2024
Суббота, 28 сентября 2024
Пятница, 27 сентября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023