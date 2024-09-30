Intel може отримати пряме фінансування в розмірі 8,5 мільярда доларів від уряду США

Виробник чипів та мікросхем Intel і уряд США знаходяться на фінальній стадії переговорів щодо надання прямого фінансування в розмірі 8,5 мільярда доларів до кінця року, навіть попри те, що компанія бореться зі своїми фінансовими труднощами.
Про це пише Financial Times.
Згідно з інформацією, обидві сторони працюють над завершенням складних технічних переговорів, поки Intel реалізує заходи зі скорочення витрат.
Фінансування Intel буде найбільшим одиничним пакетом субсидій, наданим в рамках Закону про мікросхеми та науку, який спрямований на підтримку внутрішнього виробництва мікросхем та зменшення залежності від азіатських ланцюгів постачання. Байден, який залишить Білий дім у січні, активно просуває цей закон як частину своєї політики, спрямованої на зміцнення американського виробництва напівпровідників.
Загалом, Закон про мікросхеми передбачає 39 мільярдів доларів на підтримку виробництва, з яких 8,5 мільярда призначені для Intel. Окрім цього, компанія вже отримала 3 мільярди доларів на виробництво мікросхем для американських військових.
Відомо, що наразі Intel стикається з фінансовими труднощами через втрати, пов'язані з багаторічними інвестиціями в розвиток виробничих потужностей, які не вдалося компенсувати доходами від продажів комп'ютерних та серверних чіпів. Проте нещодавно компанія отримала позитивні новини: Intel спільно з Amazon створюватиме чіпи для штучного інтелекту на новому виробничому процесі «18A».
Політична невизначеність напередодні виборів у США додає терміновості цим переговорам. Якщо Дональд Трамп переможе на виборах, це може призвести до змін у політиці, зокрема до перегляду фінансування з боку держави. Незважаючи на це, Закон про мікросхеми має підтримку обох основних політичних партій.
Зараз Intel активно залучає інвестиції, і на фоні позитивних новин ціна акцій компанії зросла на 15% за останні п’ять днів.
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