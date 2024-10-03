НКРЕКП: В Україні зросте вартість електроенергії

В Україні зросте вартість електроенергії. 1 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів.

Комісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії, повідомили у пресслужбі НКРЕКП.

"Перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні.

Граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

від 00:00 до 07:00 - 5 600 грн/МВт-год;

від 07:00 до 17:00 та від 23:00 до 24:00 - 6 900 грн/МВт-год;

від 17:00 до 23:00 - 9 000 грн/МВт-год;

мінімальна гранична ціна - 10 грн/МВт-год.

Пропонується підвищити граничну ціну в часовий проміжок від 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.