Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

НКРЕКП: В Україні зросте вартість електроенергії

137

В Україні зросте вартість електроенергії. 1 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів.

Комісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії, повідомили у пресслужбі НКРЕКП.

"Перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні.

Граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:

  • від 00:00 до 07:00 - 5 600 грн/МВт-год;
  • від 07:00 до 17:00 та від 23:00 до 24:00 - 6 900 грн/МВт-год;
  • від 17:00 до 23:00 - 9 000 грн/МВт-год;
  • мінімальна гранична ціна - 10 грн/МВт-год.

Пропонується підвищити граничну ціну в часовий проміжок від 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.

НКРЕКП
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 3 октября 2024
Среда, 2 октября 2024
Вторник, 1 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023