НКРЕКП: В Україні зросте вартість електроенергії

В Україні зросте вартість електроенергії. 1 жовтня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про підвищення тарифів.
Комісія розпочала регуляторну процедуру щодо перегляду граничних цін на відповідних сегментах ринку електричної енергії, повідомили у пресслужбі НКРЕКП.
"Перегляд граничних цін на ринку електроенергії зумовлений необхідністю забезпечити умови для комерційного імпорту електричної енергії з країн Європи з метою покриття можливого дефіциту потужності в осінньо-зимовий період під час російських терористичних атак на енергосистему", - йдеться у повідомленні.
Граничні ціни на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку:
Пропонується підвищити граничну ціну в часовий проміжок від 11:00 до 17:00 з нинішніх 5 600 грн до 6 900 грн за МВт-год.
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