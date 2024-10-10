ДПСУ: На кордоні з Польщею нова блокада поки не розпочалася

На кордоні України з Польщею поки не розпочалася нова блокада, вантажівки проїжджають у звичайному режимі.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, передає Укрінформ у середу, 9 жовтня.
За його словами, рух вантажівок залишається інтенсивним на всіх напрямках.
Представник ДПСУ додав, що відповідні служби України перебувають у постійному діалозі з польськими колегами, а також українські дипломатичні установи у Польщі тримають ситуацію на контролі.
«Блокування руху для вантажівок – те, про що з'являлася інформація та дії, які могли розпочатися на території Польщі польськими фермерами, – зараз не фіксується. Звісно, ми очікуємо, що блокування руху не відбудеться», – сказав Демченко.
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