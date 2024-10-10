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Бронювання працівників призупинене, - ЗМІ

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Мінекономіки, Міноборони та інші зацікавлені органи вирішили підготувати та внести зміни щодо бронювання працівників у встановленому порядку для розгляду на черговому засіданні уряду у проєкт рішення Кабінету Міністрів. Про це повідомляє джерело в Кабміні, передає УНН із посиланням на The Page.

За даними ЗМІ, рішення передбачає:

анулювання військовозобов’язаним відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації у разі виявлення фактів необґрунтованого бронювання;

зупинення до 15 листопада 2024 р. дії положень Критеріїв та порядку, за якими здійснюється визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також критично важливими для забезпечення потреб Збройних Сил, інших військових формувань в особливий період, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 р. № 76, щодо повноважень центральних органів виконавчої влади (крім міністерств), інших державних органів, обласних, Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) визначати підприємства, установи, організації критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що понад 900 тис. людей у бізнесі мають бронювання від мобілізації, але Кабінет міністрів допускає варіант збільшення обсягів бронювання.

Кабмін
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