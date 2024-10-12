НАЗК: Криптовалюта стане таким же видом накопичення, як готівка або кошти на банківських рахунках

Криптовалюта стає таким же видом накопичення, як готівка або кошти на банківських рахунках.

Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Віктор Павлущик в інтерв'ю Главкому, передає Укрінформ.

"З кожним роком кількість задекларованих у криптовалютах коштів збільшується: їх використовує як звичайне населення, так і державні службовці. Якщо кілька років тому ніхто про них не знав, то зараз це такий самий вид накопичення, як готівка або кошти на банківських рахунках. Криптовалюти відстежуються через інструменти блокчейну. Вони також є предметом перевірок та здійснення моніторингу способу життя", - сказав він.

Павлущик нагадав, що НАЗК вже фіксувало порушення у використанні криптовалюти.

"Наприклад, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС у Миколаївській області задекларував криптовалюту на суму 100 млн грн, але не зміг довести її наявність", - сказав голова агентства.