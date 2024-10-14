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Міноборони: Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця

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Застосунок Армія+ стане універсальним цифровим помічником військовослужбовця. Вже наступна версія отримає функції навчання. А в майбутньому у застосунку також з’являться електронний військовий квиток та соціальні послуги і бонуси від бізнесів. Про це інформує пресслужба Міноборони.

Як зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором, ключові нововведення Армія+ включатимуть:

  • навчальний модуль з базовою інформацією про військову справу, що вже погоджений з Генеральним штабом ЗСУ;
  • цифровий аналог військового квитка, який матиме таку ж юридичну силу, що й паперовий;
  • систему бонусів, знижок та соціальних пільг для військових.

Водночас щодо застосунку Резерв+, то у ньому з'явиться інноваційний сервіс рекрутингу. Це дозволить військовозобов'язаним переглядати актуальні вакансії у військових частинах.

Американська делегація відзначила значний прогрес Міноборони за рік у сфері інновацій, зокрема заснування Коаліції дронів та впровадження важливих законодавчих ініціатив. А також презентувала свої пропозиції щодо реформування оборонного сектору в Україні.

Міноборони, Армія+
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