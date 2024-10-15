Десантник розповів подробиці початку Курської операції

Українські десантники зуміли проникнути у російський тил за два дні до початку операції на території Курської області рф.

Про це розповів командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України полковник Павло Розлач "Ведмідь" в інтерв'ю "ТСН".

"Мій підрозділ, одна з рот, перетнув кордон за два дні до операції. Ми ховалися у лісі, чекаючи на початок дій. Нашим побратимам зі спецпідрозділів вдалося виконати ризиковану операцію. Якби противник вчасно виявив роту, ефект несподіванки був би втрачений", - розповів військовий.

"Наші бійці змогли зайти у тил противника і захопити один опорний пункт, а потім інший. У цей час інша рота, прорвавшись через мінні поля завдяки роботі інженерів, змогла просунутися вперед. Через єдиний прохід на мінному полі одночасно пройшли два батальйони: один прямо, другий наліво. Після цього ми зачистили ділянку, і інженери змогли спокійно продовжити свою роботу", - розповів Павло Розпач.

Внаслідок злагодженої роботи воїнів ЗСУ - ворог був дезорієнтований. Удари по командних пунктах росіян порушили систему зв'язку, що спричинило хаос у лавах ворога. Росіяни почали стріляти один в одного, що дало нашим захисникам додаткову перевагу, розповів командир 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади.