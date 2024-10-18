Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

МОЗ планує перестати вести в папері понад 600 медичних форм

96

Міністерство охорони здоров’я готує наказ, який дозволить перестати вести в папері понад 600 медичних форм. Адже такі паперові вимоги з’їдають марно надто багато часу у медиків. Адже часто навіть дані, які вносять в електронну систему, по законодавству медики мусять дублювася ще в папері, і це “величезна проблема для медичної сфери”.

Про це в розмові з LB.ua сказала Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Я хочу по всіх паперових формах, які є, поробити шаблони в медичних інформаційних системах (сервіси, якими користуються медзаклади, щоб вносити меддані в електронну медсистему – LB.ua) і дозволити їх перестати вести в паперовому вигляді. А друкувати лише при потребі для пацієнта, – сказала Карчевич. – Такий формат дозволить спростити роботу”

Коли наказ ухвалять, він юридично дозволить не вести паперові форми.

Далі медичні інформаційні системи мають зробити у себе шаблони документів для цих медичних форм.

“Я вже з деякими проговорила, вони готові це зробити”, – додала заступниця міністра.

Карчевич
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 18 октября 2024
Четверг, 17 октября 2024
Среда, 16 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023