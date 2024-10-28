В Україні зросла кількість порушень мовного закону

Зросла кількість протоколів за порушення мовного закону порівняно з минулим роком. На середину жовтня зафіксовано 216 випадків, що на 70% більше проти минулого року.
Порушники отримали 64 штрафи та 91 попередження, пише Опендатабот.
"Це вже у 1,7 разів більше, ніж за весь минулий рік. Водночас звернень щодо порушень мовного закону цьогоріч поменшало", - йдеться у повідомленні.
Цьогоріч зафіксували 1 808 звернень громадян щодо порушення мовного закону в Україні. Це у 1,7 раза менше, ніж за аналогічний період минулоріч. У середньому, цьогоріч щомісяця надходить 180 звернень — проти 300 на місяць торік.
Тоді як найбільше українці скаржаться на відсутність української версії сайта — 525 звернень або 29%. Окрім цього, обслуговування російською мовою стало причиною скарг у 288 або 16% звернень. Ще 14% або 247 порушень повʼязані з рекламою.
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