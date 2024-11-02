Мінсоцполітики: За ВПО, які отримують субсидію на оренду житла, буде збережено решту виплат

За внутрішніми переселенцями, які отримуватимуть субсидію на оренду житла, буде збережено і решту соціальних виплат.

Про це повідомило у Телеграмі Міністерство соціальної політики, передає Укрінформ.

За інформацією міністерства, наразі триває робота над технічною реалізацією постанови Кабінету Міністрів, яка запроваджує для внутрішніх переселенців субсидію на оренду житла.

На першому етапі новий інструмент запрацює з середини січня 2025 року в дев’яти пілотних регіонах, де найбільше внутрішньо переміщених осіб. Це Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська, Херсонська, Луганська, та Донецька області (крім окремих територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих РФ).

Право на зазначену допомогу матимуть родини ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів. Якщо доходи родини менші від двох прожиткових мінімумів на одну особу (5 840 грн), субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Призначатиме субсидію на оренду житла Пенсійний фонд.

«У зв'язку з тим, що отримуємо багато питань, чи не скасовуються інші соціальні виплати при призначенні субсидії на оренду житла, відповідаємо: ні, не скасуються, ви продовжуватимете отримувати інші виплати», - запевнили в Мінсоцполітики.