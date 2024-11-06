В росії грабіжники "виносять" з магазинів вершкове масло на тлі підвищення цін на продукт, - ЗМІ

В росії вдруге за тиждень сталося пограбування магазину – грабіжники "виносять" вершкове масло на тлі підвищення цін на продукт.
Відповідні відео показали в російських Telegram-каналах.
Зауважується, що спершу про пограбування писали 29 жовтня. Прокуратура москви повідомила що двоє озброєних ножами мігрантів пограбували «П'ятірочку» та забрали з собою 25 пачок вершкового масла.
Проте в ніч на 5 листопада невідомі росіяни вже у Єкатеринбурзі обікрали магазин «Молочное место». За словами власників магазину, винесли «все вершкове масло, кілька шоколадних коктейлів і невелику суму грошей із каси», заподіявши збитків на 100 000 рублів.
Крім того, власники магазину зазначили, що грабіжники цілеспрямовано йшли за вершковим маслом - припускають, що ті його перепродадуть задешево.
За даними Forbes, за 2024 рік ціни на вершкове масло у росії зросли на понад 20%.
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