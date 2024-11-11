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Речник ТЦК розповів, як проходить затримання громадян

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Майже кожна силова структура чи правоохоронний орган в Україні має повноваження на затримання громадян. ТЦК повідомляє поліцію про необхідність їх доставлення для складення протоколу про адміністративне правопорушення та подальших дій з ними.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін "Суспільному".

"У межах своїх повноважень поліція такого громадянина розшукує, затримує і доставляє. Немає випадків, коли до громадянина, який уточнив свої дані та виконує правила військового обліку, раптово під'їжджає машина для затримання без перевірки документів, як це іноді описується в анонімних Telegram-каналах. Усі дії відбуваються відповідно до законодавства", - зазначив речник.

Істомін додав, що затримання може проходити за таким сценарієм: особу зупиняють, наприклад, на блокпості, з'ясовують, що вона перебуває у розшуку поліції за зверненням ТЦК, затримують і відвозять до установи. Крім того, є ще один варіант, коли до людини приїздять додому.

За його словами, поліція з'ясовує, де ця людина проживає, і приїжджає цілеспрямовано для адміністративного затримання в межах своїх повноважень.

"У такому випадку може трапитись так зване "затримання без перевірки документів". Поліція вже знає, де знаходиться особа, і документи перевіряти немає потреби", - підсумував речник.

ТЦК та СП
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