Рютте: Ми маємо зробити більше, ніж просто тримати Україну в боротьбі

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав "підвищити ціну" для путіна і його авторитарних друзів, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії війни.

"Ми маємо взяти на себе зобов'язання дотримуватися цього курсу протягом тривалого часу. І ми маємо зробити більше, ніж просто тримати Україну в боротьбі. Нам потрібно підвищити ціну для путіна і його авторитарних друзів, надавши Україні підтримку, необхідну для зміни траєкторії конфлікту", - сказав він під час підходу до преси з президентом Франції Еммануелем Макроном у вівторок.

"Тому ми маємо об'єднатися - Європа, Північна Америка й наші глобальні партнери - щоб гарантувати безпеку і процвітання наших людей", - зазначив Рютте.

За його словами, "очевидно, що найближче завдання, з яким ми стикаємося, - це підтримка України".

Друге важливе завдання, як зазначив Рютте, - зміцнення оборони альянсу. Він знову наголосив, що щоб рухатися швидше, потрібна міцніша трансатлантична оборонна співпраця і більше оборонних інвестицій.

"Чим більше ми витрачаємо на оборону, тим більше ми знижуємо ризик майбутнього конфлікту. І я хочу схвалити те, що Франція інвестує понад 2% ВВП в оборону цього року", - сказав генсек.

Він також наголосив, що росія, яка працює разом із Північною Кореєю, Іраном і Китаєм, "загрожує не тільки Європі, вона загрожує миру і безпеці".