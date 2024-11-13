На саміт G20 у Бразілії путін не поїде

Делегацію росії на саміті "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро очолить міністр закордонних справ сергєй лавров, а не владімір путін, якого Бразилія була б зобов’язана арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.
Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на тасс, про зміну сповістив російський посол марат бєрдиєв.
Про те, що путін не з’явиться в Бразилії на саміт G20 18-19 листопада, сам він заявив минулого місяця. Таке рішення російський правитель пояснив небажанням "порушити нормальну роботу цього форуму".
Господар кремля тоді ж пообіцяв знайти того, хто "на високому рівні гідно представить інтереси нашої країни в Бразилії".
Глава російського МЗС уже представляв путіна на різних заходах високого рівня – від сесій Генеральної асамблеї ООН до тогорічного саміту "Групи двадцяти" в Індії.
Бразильський президент Лула да Сілва раніше заявив, що запросить керівника росії на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що "навряд чи" виконає ордер МКС на арешт.
Водночас у червні путін поїхав у Монголію, яка також є учасницею Римського статуту, й уник арешту.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023