Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

На саміт G20 у Бразілії путін не поїде

182

Делегацію росії на саміті "Групи двадцяти" в Ріо-де-Жанейро очолить міністр закордонних справ сергєй лавров, а не владімір путін, якого Бразилія була б зобов’язана арештувати за ордером Міжнародного кримінального суду.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на тасс, про зміну сповістив російський посол марат бєрдиєв.

Про те, що путін не з’явиться в Бразилії на саміт G20 18-19 листопада, сам він заявив минулого місяця. Таке рішення російський правитель пояснив небажанням "порушити нормальну роботу цього форуму".

Господар кремля тоді ж пообіцяв знайти того, хто "на високому рівні гідно представить інтереси нашої країни в Бразилії".

Глава російського МЗС уже представляв путіна на різних заходах високого рівня – від сесій Генеральної асамблеї ООН до тогорічного саміту "Групи двадцяти" в Індії.

Бразильський президент Лула да Сілва раніше заявив, що запросить керівника росії на цьогорічний саміт, причому Бразилія також відверто говорила, що "навряд чи" виконає ордер МКС на арешт.

Водночас у червні путін поїхав у Монголію, яка також є учасницею Римського статуту, й уник арешту.

G20, Бразилія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 13 ноября 2024
Вторник, 12 ноября 2024
Понедельник, 11 ноября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023