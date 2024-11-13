Військовий розповів про користь операції ЗСУ в Курській області

ЗСУ завдяки операції у Курській області вдалося взяти багато окупантів у полон та стягнути чимало російської техніки з території України. Про це командир розвід роти та Герой України Юрій Жуковець розповів в інтерв'ю «Главкому».
«Ми взяли дуже багато полонених, ми стягнули на Курщину багато їхньої техніки, ми захопили немало їхніх земель, перетягнули війну на їхню землю. Я не можу негативно оцінювати операцію. Нам ставлять задачу, ми її виконуємо. Я є командиром роти. Відповідно, не у моїй компетенції вирішувати доцільність, чи не доцільність тих, чи інших задач. У моїй компетенції полягає виконання задач моєю ротою і збереження особового складу», – відповів військовий на питання про користь Курської операції для України.
Юрій Жуковець також розповів про ситуацію на фронті: «Як не прикро про це говорити, але ми втрачали частину наших земель, зокрема Бахмут, Авдіївку і до курської операції. Зараз вони (окупанти, – «Главком») темпи не наростили, темпи в них такі самі, як і були раніше. Але це війна, фронт динамічний».
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