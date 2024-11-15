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Міноборони: У ТЦК налічується 18,5 тисяч працівників зі статусом "обмежено придатний"

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У Територіальних центрах комплектування та соцпідтримки (ТЦК та СП) налічується 18,5 тисяч працівників зі статусом "обмежено придатний".

Про це розповів речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін в ефірі "Суспільного".

За його словами, більшість з них отримали відповідний статус на фронті.

Загалом в ТЦК є 48 тисяч штатних посад, а працює 36 тис. громадян. Водночас, із цієї кількості 3 тис. працівників ТЦК - жінки.

"Якщо будуть реорганізаційні заходи з ТЦК і СП, ми прокомунікуємо, коли буде інформація. Наразі ТЦК та СП продовжують перебувати в підпорядкуванні командування Сухопутних військ. Наша реальність", - повідомив речник.

ТЦК та СП
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