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Кабмін має здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи

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Кабінет Міністрів має розробити пенсійну реформу до липня наступного року, в ході якого індексацію спецпенсій можуть перевести на загальні умови.

Про це йдеться в проєкті держбюджету-2025 до другого читання, передають Українські Новини.

Документ передбачає, що уряд має здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи.

В ході реформи повинен бути розроблений законопроєкт, котрий передбачатиме встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначається за "спеціальними" законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу)/грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

За даними джерел Українських Новин в уряді, мова також може йти про те, що Україна буде утримуватися від призначення нових спецпенсій.

Меморандум з Міжнародним валютним фондом, серед іншого, передбачає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови.

У МВФ зазначали, що українська пенсійна система залишається надмірно складною, а невизначеність у законодавстві призвела до численних судових розглядів із несприятливими для бюджету результатами.

Кабмін
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