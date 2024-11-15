Кабмін має здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи

Кабінет Міністрів має розробити пенсійну реформу до липня наступного року, в ході якого індексацію спецпенсій можуть перевести на загальні умови.

Про це йдеться в проєкті держбюджету-2025 до другого читання, передають Українські Новини.

Документ передбачає, що уряд має здійснити заходи щодо запровадження з 1 липня 2025 року пенсійної реформи.

В ході реформи повинен бути розроблений законопроєкт, котрий передбачатиме встановлення єдиних підходів перерахунку пенсій особам, пенсія яким призначається за "спеціальними" законами, незалежно від зміни заробітної плати (доходу)/грошового забезпечення та здійснення таким особам індексації пенсій на загальних умовах.

За даними джерел Українських Новин в уряді, мова також може йти про те, що Україна буде утримуватися від призначення нових спецпенсій.

Меморандум з Міжнародним валютним фондом, серед іншого, передбачає можливість запровадження другого рівня пенсійної схеми, коли будуть створені умови.

У МВФ зазначали, що українська пенсійна система залишається надмірно складною, а невизначеність у законодавстві призвела до численних судових розглядів із несприятливими для бюджету результатами.