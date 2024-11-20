Шуляк: На програму «єВідновлення» у бюджеті-2025 передбачено 4 млрд грн

На наступний рік у проєкті бюджету передбачено 4 млрд грн на програму компенсацій за пошкоджене та знищене житло «єВідновлення», чого явно недостатньо.
Про це під час семінару «Адвокація змін: як висвітлювати процеси відбудови та відновлення» повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, передає кореспондент Укрінформу.
«У першому читанні у проєкті бюджету на 2025 рік на програму «єВідновлення» було нуль гривень. Нам з колегами вдалося виправити це і додати 4 млрд гривень, з яких 3 млрд передбачені на компенсацію за знищене житло. Скажу чесно, це ніщо. До прикладу, щоб програма рухалася хоча б так потроху, як у поточному році, потрібно 12-15 млрд грн», - сказала Шуляк.
Вона зауважила, що велику надію на фінансування цієї урядової програми в Україні покладають на Банк розвитку Ради Європи, з яким є домовленість про виділення коштів на наступний рік на відновлення житла.
«Але їм дуже важливо також розуміти, що вони не одні виплачують ці компенсації. Тобто потрібно, щоб і держава надавала кошти. І я ще пропоную спрямовувати на ці цілі частину місцевих бюджетів. У нас є громади з профіцитним бюджетом, які б могли направляти відповідні кошти», - зауважила депутат.
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