Мін’юст США хоче змусити Google продати браузер Chromе

Міністерство юстиції США звернеться до суду з вимогою зобов'язати корпорацію Alphabet, яка володіє Google, продати браузер Chromе. Про це пише Bloomberg з посиланням на джерела. За даними агентства, представники прокуратури на засіданні, яке відбудеться 20 листопада, також планують попросити суддю встановити вимоги щодо ліцензування даних.
Зазначається, що Мін'юст зацікавлений у продажу браузера, оскільки він є одним із основних способів доступу до пошукової системи Google. Частка Chrome на ринку США складає 61%. У той же час представники Google заявили, що такі пропозиції «завдадуть збитків споживачам, розробникам та технологічному лідерству Америки».
5 серпня Федеральний суд округу Колумбія виніс ухвалу, в якій звинуватив Google у використанні свого домінуючого положення на ринку для збереження монополії на надання пошукових послуг та реклами в інтернеті. Згідно з ухвалою, Google заблокувала доступ конкурентів до майже 90% ринку інтернет-пошуку.
Нагадаємо, раніше росія оштрафувала американську компанію Google на 20 децильйонів доларів. Таку суму компанії нарахували за відмову платити штрафи за блокування прокремлівських каналів на YouTube.
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