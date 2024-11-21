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Остін розповів про рішення постачати Україні протипіхотні міни

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Міністр оборони США Ллойд Остін підтвердив у середу повідомлення про рішення президента Джо Байдена схвалити постачання Україні протипіхотних мін.

Про це повідомляє Associated Press у середу, 20 листопада.

Зазначається, що адміністрація Байдена дозволить Україні використовувати надані США протипіхотні міни.

"Вони попросили поставити їм міни, і я думаю, що це хороша ідея", - зазначив Остін.

У ніч на середу видання The Washington Post, посилаючись на джерела, повідомило, що Байден схвалив постачання протипіхотних мін в Україну.

Як зазначив один з співрозмовників The Washington Post, українські політики зобов'язалися не розміщувати міни в густонаселених районах. Інше джерело уточнило, що використання мін буде обмежено територією України.

Однак газета наголосила, що постачання протипіхотних наземних мін в Україну викликає суперечки, оскільки ця зброя має невибіркову дію, що може завдати серйозної шкоди цивільному населенню.

Остін
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