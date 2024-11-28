Федоров: Український IT-сектор є найбільшим експортером послуг в Україні

Український IT-сектор залишається найбільшим експортером послуг в Україні, забезпечуючи 38% у структурі експорту послуг. Водночас галузь продовжує стикатися з викликами, зокрема спадом обсягів експорту та зменшенням частки у ВВП.
Такі дані містяться у дослідженні IT Research Ukraine 2024, проведеному Львівським IT Кластером, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
Ключові цифри та тенденції:
Позиція IT-спільноти щодо Дія.City
Режим спеціальних податкових та правових умов Дія.City набуває все більшої підтримки:
53,1% IT-фахівців позитивно оцінюють цю ініціативу, що на 10% більше, ніж у 2023 році.
16% ставляться до неї нейтрально, а 16,7% — байдуже.
Федоров підкреслив, що Дія.City створює вигідні умови для того, щоб компанії залишалися в Україні, попри виклики війни, та розвивали свій бізнес на вигідних умовах.
Проте, українські IT-компанії активно відкривають нові офіси, однак частіше за кордоном. Найпопулярнішою локацією стала Польща. 6% СЕО компаній розглядають можливість закриття офісів в Україні.
97% компаній фінансово підтримують проєкти, які сприяють перемозі України. Це свідчить про високу соціальну відповідальність галузі навіть у складних умовах.
Зазначається, що середній вік IT-фахівців — 26–35 років, а галузь все більше відкривається для випускників нетехнічних спеціальностей.
Попри всі виклики, IT-сектор залишається ключовим драйвером економіки. Державна підтримка та міжнародна інтеграція можуть зміцнити позиції України як інноваційного центру.
Український IT-сектор демонструє стійкість та готовність адаптуватися до викликів війни, залишаючись важливим рушієм економічного зростання країни.