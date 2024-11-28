Федоров: Український IT-сектор є найбільшим експортером послуг в Україні

Український IT-сектор залишається найбільшим експортером послуг в Україні, забезпечуючи 38% у структурі експорту послуг. Водночас галузь продовжує стикатися з викликами, зокрема спадом обсягів експорту та зменшенням частки у ВВП.

Такі дані містяться у дослідженні IT Research Ukraine 2024, проведеному Львівським IT Кластером, повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Ключові цифри та тенденції:

Кількість IT-компаній: В Україні офіційно працює 2 118 IT-компаній, з яких: 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 31% є продуктовими, 3% працюють за моделлю аутстафінгу, решта мають змішану модель.

В Україні офіційно працює 2 118 IT-компаній, з яких: 47% спеціалізуються на аутсорсингу, 31% є продуктовими, 3% працюють за моделлю аутстафінгу, решта мають змішану модель. Зменшення кількості фахівців: У 2024 році кількість IT-спеціалістів скоротилася на 1,6%.

У 2024 році кількість IT-спеціалістів скоротилася на 1,6%. Освіта: Частка випускників нетехнічних спеціальностей, які переходять до IT, зросла з 35,6% у 2023 році до 39,2% цього року.

Частка випускників нетехнічних спеціальностей, які переходять до IT, зросла з 35,6% у 2023 році до 39,2% цього року. Мобілізація: 67,6% компаній мають у своїх командах мобілізованих спеціалістів.

Позиція IT-спільноти щодо Дія.City

Режим спеціальних податкових та правових умов Дія.City набуває все більшої підтримки:

53,1% IT-фахівців позитивно оцінюють цю ініціативу, що на 10% більше, ніж у 2023 році.

16% ставляться до неї нейтрально, а 16,7% — байдуже.

Федоров підкреслив, що Дія.City створює вигідні умови для того, щоб компанії залишалися в Україні, попри виклики війни, та розвивали свій бізнес на вигідних умовах.

Проте, українські IT-компанії активно відкривають нові офіси, однак частіше за кордоном. Найпопулярнішою локацією стала Польща. 6% СЕО компаній розглядають можливість закриття офісів в Україні.

97% компаній фінансово підтримують проєкти, які сприяють перемозі України. Це свідчить про високу соціальну відповідальність галузі навіть у складних умовах.

Зазначається, що середній вік IT-фахівців — 26–35 років, а галузь все більше відкривається для випускників нетехнічних спеціальностей.

Попри всі виклики, IT-сектор залишається ключовим драйвером економіки. Державна підтримка та міжнародна інтеграція можуть зміцнити позиції України як інноваційного центру.

Український IT-сектор демонструє стійкість та готовність адаптуватися до викликів війни, залишаючись важливим рушієм економічного зростання країни.