Експерт: Ймовірно, що інформація про підготовку російських човнів для форсування Дніпра є лише відволікаючим маневром

Можливе форсування Дніпра росіянами стане важким завданням для ворога. Ймовірно й те, що інформація про підготовку 300 човнів є лише відволікаючим маневром.

Про це в коментарі Youtube-каналу РБК-Україна розповів військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

За словами експерта, 300 човнів вмістить близько 1,5 тисячі людей. Це, своєю чергою, близько півтори чи дві батальйонно-тактичні групи. Водночас цього недостатньо для форсування Дніпра, що стане важким завданням для ворога.

"300 човнів, це хіба, що спроба створити плацдарм, щоб далі туди переправляти важку техніку, будувати понтонні переправи. Плацдарм за правилами має бути 10 кілометрів широтою й вглиб приблизно так само. Це має бути такий квадрат 10 на 10 кілометрів, ну хоча б в половину його зробити, щоб мінометами не можна було обстрілювати", - пояснив Гетьман.

За його словами, попри те, що підготовка ворогом до форсування Дніпра все ж створює загрозу - чимало росіян може не доплисти та піти "годувати раків".

"Це непогано нищиться касетними снарядами, які в нас є. Мені здається, це більше схоже на відволікаючий маневр, бо з правого берега обстрілювати човни, це як в тирі", - додав він.