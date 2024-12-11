Стармер: Кіпр і Великобританія домовилися спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій

Кіпр і Великобританія домовилися спільно протидіяти спробам відмивання російських грошей в обхід санкцій.

Як сказав премʼєр-міністр Британії Кір Стармер на пресконференції з президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом, Лондон разом із Нікосією зупинить «потік незаконних фінансів через Європу, щоб заморити голодом військову машину путіна і захистити глобальну стабільність».

Відповідно до домовленостей Кіпр за підтримки Британії створить новий національний підрозділ з імплементації санкцій. Цей підрозділ буде ділитися досвідом і розвідувальними даними між британськими відомствами і Міністерством фінансів Кіпру. Так хочуть перехоплювати і зупиняти «потоки незаконних фінансів через Європу».

Крім того, підрозділу дадуть повноваження розслідувати випадки ухилення від санкцій Заходу та відстежувати кошти, кі переміщуються через Європу.

Також Британія допоможе Кіпру боротися з організованою злочинністю і проведе навчання для кіпрських митників і правоохоронців у 2025 році.