Цього року новорічний стіл українців на чверть дорожче, ніж торік

Новорічний стіл українців з традиційних страв – святкові салати, м'ясо, риба, овочі, фрукти – може коштувати майже 3600 гривень. Це на чверть дорожче, ніж торік.

Такі розрахунки зроблено на сім'ю з чотирьох осіб за середніми цінами супермаркетів станом на початок грудня 2024 року, повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.

За підрахунками експертів, святковий стіл на Новий рік-2025 коштуватиме приблизно 3594 грн. Це на 24,8% дорожче ніж рік тому.

Так, салат «Олів'є» (3 кг) цього року обійдеться у 384 грн. За рік вартість інгредієнтів зросла на 17,7%.

Салат «Оселедець під шубою» (1,57 кг) обійдеться українцям у 168 грн. Це майже на 22% дорожче, ніж торік.

М'ясо та риба. В цілому вартість м'ясних продуктів зросла на 13,4%.

сирокопчена ковбаса – 334 грн за 350 г (+19%);

філе куряче – 174 грн за 1 кг (+9%);

оселедець – 119 грн за 0,5 кг.

Овочі до кінця 2024 року подорожчали на 32%:

картопля (2 кг) – 65 грн (+70%);

печериці – 157 грн за 1 кг (+15 %);

свіжі огірки – 55 грн за 0,5 кг (+22%).

Фрукти за рік зросли в ціні на 49%:

мандарини (2 кг) – 177 грн.

банани (1 кг) – 62 грн.

Вартість алкоголю також зросла. Наприклад, шампанське «Артемівське» коштує в середньому в магазинах 209 грн за пляшку.

Якщо купувати делікатеси до Нового року, то сума за весь стіл може зрости до 4333 грн, що на 27,3% більше, ніж минулого року. Так, банка червоної ікри (100 г) коштує в середньому 420 грн, а 180 г червоної риби – 319 грн.