Цього року новорічний стіл українців на чверть дорожче, ніж торік

Новорічний стіл українців з традиційних страв – святкові салати, м'ясо, риба, овочі, фрукти – може коштувати майже 3600 гривень. Це на чверть дорожче, ніж торік.
Такі розрахунки зроблено на сім'ю з чотирьох осіб за середніми цінами супермаркетів станом на початок грудня 2024 року, повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко.
За підрахунками експертів, святковий стіл на Новий рік-2025 коштуватиме приблизно 3594 грн. Це на 24,8% дорожче ніж рік тому.
Так, салат «Олів'є» (3 кг) цього року обійдеться у 384 грн. За рік вартість інгредієнтів зросла на 17,7%.
Салат «Оселедець під шубою» (1,57 кг) обійдеться українцям у 168 грн. Це майже на 22% дорожче, ніж торік.
М'ясо та риба. В цілому вартість м'ясних продуктів зросла на 13,4%.
Овочі до кінця 2024 року подорожчали на 32%:
Фрукти за рік зросли в ціні на 49%:
Вартість алкоголю також зросла. Наприклад, шампанське «Артемівське» коштує в середньому в магазинах 209 грн за пляшку.
Якщо купувати делікатеси до Нового року, то сума за весь стіл може зрости до 4333 грн, що на 27,3% більше, ніж минулого року. Так, банка червоної ікри (100 г) коштує в середньому 420 грн, а 180 г червоної риби – 319 грн.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023