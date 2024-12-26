Федерація роботодавців ПЕК: НКРЕКП має переглянути граничні ціни на ринку електроенергії України

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) має переглянути граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії України і наблизити їх до європейського рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України до голови Комісії Юрія Власенка.

"Ми стурбовані пропозицією НКРЕКП залишити граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електроенергії на поточному рівні. Вважаємо, що для забезпечення стабільного електропостачання необхідно переглянути ці обмеження та наблизити їх до європейських показників", - йдеться у зверненні Федерації.

Федерація наголошує, що низькі прайс-кепи унеможливлюють достатній імпорт електроенергії, який міг би покривати до 20% споживання взимку.

"Штучне стримування цін в Україні унеможливлює достатній імпорт електроенергії. Варто також зазначити, що при повному використанні перетину можна залучити додатково понад 1 ГВт ресурсу", - йдеться у зверненні.

Експерти Федерації вважають, що за умови відсутності штучних регуляторних обмежень, проблема відключень електроенергії в Україні могла б бути повністю вирішена.

"Враховуючи вищезазначене та успішний досвід інших країн, наполегливо просимо розглянути можливість перегляду поточних прайс-кепів для наближення їх до європейського рівня. Це критично важливо для стабілізації енергетичного ринку, забезпечення енергетичної безпеки України та уникнення відключень електроенергії", - підкреслюється у зверненні Федерації роботодавців паливно-енергетичного комплексу України.

Раніше Енергетична компанія України в своєму зверненні до Регулятора зазначила, що скасування граничних цін на ринку електроенергії стане важливим кроком для подальшої інтеграції української енергосистеми з європейськими ринками. Низка енергетичних асоціацій також наголосили, що рішення НКРЕКП залишити попередньо встановлений рівень граничних цін не відповідає актуальним викликам ринку.