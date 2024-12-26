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Держбюджет України отримав 150 млн євро на харчування школярів та відновлення портів

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Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Залучені кошти є другим траншем у межах Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)”.

Загальний передбачений обсяг – 300 млн євро.

Перший транш у розмірі 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.

Кошти другого траншу буде спрямовано на:

  • - забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 1-4 класів – 65 млн євро;
  • - відновлення портової інфраструктури – 50 млн євро;
  • - підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції та доступу виробників сільськогосподарської продукції до фінансування – 20 млн євро;
  • - відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії рф, зокрема транспортної інфраструктури, критичних та комунальних об'єктів, комунальних послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень – 15 млн євро.
Мінфін, ЄС
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