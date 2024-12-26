Держбюджет України отримав 150 млн євро на харчування школярів та відновлення портів

Європейський Союз спрямував до спеціального фонду Державного бюджету України 150 млн євро у формі гранту.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів, передають Українські Новини.

Залучені кошти є другим траншем у межах Угоди між Україною та ЄС про фінансування програми “Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)”.

Загальний передбачений обсяг – 300 млн євро.

Перший транш у розмірі 150 млн євро Україна отримала у грудні 2023 року.

Кошти другого траншу буде спрямовано на: