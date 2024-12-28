Китай, Киргизстан та Узбекистан будують залізницю в обхід росії, - ЗМІ

Стартувало будівництво залізниці між Китаєм, Киргизстаном та Узбекистаном, яка буде прокладена в обхід росії.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на киргизьке видання Tazabek.

“Новий залізничний коридор Китай-Киргизстан-Узбекистан стане гілкою “південного мосту” Євразійського континенту і відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу”, - заявив президент Киргизстану Садир Жапаров.

За його словами, новий маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю до Киргизстану та Центральної Азії, а звідти — до Туреччини і далі до Євросоюзу.

“Проєкт служитиме зміцненню регіональних зв'язків та диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного хабу”, - наголосив Жапаров.

Ця залізниця проходитиме від Кашгара в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андіжану в Узбекистані. Планується, що далі вона буде з'єднана з іншими країнами Центральної Азії, звідки вантажі прямуватимуть у Каспійське море, Туреччину та до Європи.