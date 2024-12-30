Ляшко: Правоохоронці вже передали МОЗ понад 2 тис. справ щодо сумнівної інвалідності

Правоохоронці вже передали Міністерству охорони здоров'я понад 2 тис. справ щодо сумнівної інвалідності.

У МОЗ розглянули майже тисячу таких випадків. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Gazeta.ua.

"188 особам уже скасовано інвалідність, 388 - викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК", - зазначив Ляшко.

За словами міністра цей процес доводить, що "все рано чи пізно стає очевидним".

При цьому Ляшко закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.