Ляшко: Правоохоронці вже передали МОЗ понад 2 тис. справ щодо сумнівної інвалідності

Правоохоронці вже передали Міністерству охорони здоров'я понад 2 тис. справ щодо сумнівної інвалідності.
У МОЗ розглянули майже тисячу таких випадків. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Gazeta.ua.
"188 особам уже скасовано інвалідність, 388 - викликано до профільного нашого науково-дослідного інституту для переогляду, щоб подивитися, чи були маніпуляції, чи дійсно стан здоровʼя відповідає тим змінам, які були записані в справу при проведенні МСЕК", - зазначив Ляшко.
За словами міністра цей процес доводить, що "все рано чи пізно стає очевидним".
При цьому Ляшко закликав лікарів у експертних групах, які встановлюватимуть інвалідність замість МСЕК, працювати в рамках правового поля.
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