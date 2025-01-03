Мінфін: У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів

У 2024 році українці інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) рекордний обсяг коштів – 639,5 мільярда грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Це на понад 73 мільярдів грн більше, ніж за 2023 рік, що, зазначають у відомстві, "свідчить про зростання інтересу українців до ОВДП".

Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебували облігації на загальну суму 1,84 трильйона грн.

"Другий рік повномасштабної війни поспіль ми пройшли без емісійного фінансування. Рекордний обсяг залучень уряду на внутрішньому борговому ринку – майже 640 млрд грн в еквіваленті порівняно із торішніми 566 млрд грн – разом із потужною підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати дефіцит бюджету", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

У Національному банку уточнили, що торік Міністерство фінансів:

залучило від розміщення ОВДП на аукціонах 497 806,9 мільйона грн, $2728,1 мільйона та 754,9 мільйона євро;

спрямувало на погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами 245 437,9 мільйона грн, $2476,6 мільйона та 918,3 мільйона євро.

Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2024 року становить 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.

Фізичні та юридичні особи на 1 січня 2025 року вдвічі збільшили портфель військових облігацій – до 171,4 мільярда грн в еквіваленті порівняно з 85,4 мільярда грн в еквіваленті на 1 січня 2024 року.

За даними Нацбанку, загалом упродовж воєнного стану уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 1458 мільярдів грн в еквіваленті.