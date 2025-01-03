Мінфін: У 2024 році українці інвестували в ОВДП рекордний обсяг коштів

У 2024 році українці інвестували в облігації внутрішніх державних позик (ОВДП) рекордний обсяг коштів – 639,5 мільярда грн. Про це повідомляє Міністерство фінансів.
Це на понад 73 мільярдів грн більше, ніж за 2023 рік, що, зазначають у відомстві, "свідчить про зростання інтересу українців до ОВДП".
Станом на 30 грудня 2024 року у власності українців перебували облігації на загальну суму 1,84 трильйона грн.
"Другий рік повномасштабної війни поспіль ми пройшли без емісійного фінансування. Рекордний обсяг залучень уряду на внутрішньому борговому ринку – майже 640 млрд грн в еквіваленті порівняно із торішніми 566 млрд грн – разом із потужною підтримкою міжнародних партнерів дали змогу профінансувати дефіцит бюджету", – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.
У Національному банку уточнили, що торік Міністерство фінансів:
Роловер вкладень у ОВДП за підсумками 2024 року становить 155% за номіналом у всіх валютах за поточним офіційним курсом.
Фізичні та юридичні особи на 1 січня 2025 року вдвічі збільшили портфель військових облігацій – до 171,4 мільярда грн в еквіваленті порівняно з 85,4 мільярда грн в еквіваленті на 1 січня 2024 року.
За даними Нацбанку, загалом упродовж воєнного стану уряд залучив від продажу ОВДП на аукціонах майже 1458 мільярдів грн в еквіваленті.
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