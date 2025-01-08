67% пасажирів залишилися задоволеними послугами "Укрзалізниці", - опитування

За результатами опитування 67% пасажирів залишилися задоволеними послугами "Укрзалізниці" у 2024 році. Це на 4% більше, ніж у 2023 році.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Зазначається, що оцінювання рівня задоволеності послугами (NPS) пасажирських перевезень у далекому сполученні за підсумками 2024 року здійснювалося через застосунок "Укрзалізниці".
Пасажири, які придбали квиток у застосунку, після завершення поїздки отримують push-сповіщення з проханням оцінити поїздку та, за бажанням, залишити відгук.
Як підкреслили в УЗ, показник задоволеності поїздками у році, що минув, зріс на 4% у порівнянні з 2023 роком.
Найвищий рівень задоволеності поїздками у 2024 році зафіксовано серед пасажирів:
Позитивні враження та високі оцінки також надходять від пасажирів, які подорожують у модернізованих плацкартних вагонах.
"Отримані через застосунок та інші канали зворотного зв’язку оцінки, відгуки та звернення опрацьовуються Укрзалізницею для виявлення поточних проблем і подальшого покращення якості послуг та сервісів", - наголосили в УЗ.
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