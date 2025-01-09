Міноборони спростило подачу рапортів у застосунку "Армія+"

У новій версії застосунку "Армія+" збережені військові відомості не будуть періодично видалятись, як це було раніше. Про це повідомляє Міноборони.
Зазначається, що такі дані, як Армія ID командира чи назву посади, тепер достатньо один раз зберегти на пристрої, щоб надалі не вводити їх щоразу під час подання рапорту.
Зберегти дані для подання рапортів можна в меню. Треба обрати "Налаштування", а потім "Військові відомості".
"Нещодавно в Армія+ оновили захист даних завдяки криптографічному шифруванню. Тож, збережені дані будуть надійно захищені", - йдеться у повідомленні.
Перевірте, щоб ваш застосунок мав версію 2.1.3 чи вище.
На сьогодні в "Армія+" авторизовані 560 000 військовослужбовців. Всього у застосунку доступно 19 видів рапортів, зокрема на зміну місця служби для ЗСУ і НГУ, а також на повернення після СЗЧ.
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