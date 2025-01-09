Укрзалізниця: Відсоток придбаних онлайн квитків щороку зростає

У 2024 році пасажири придбали онлайн 86% залізничних квитків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Перевізник зазначив, що відсоток придбаних онлайн квитків зростає:

2021 – 68%;

2022 – 73%;

2023 – 80%;

2024 – 86%.

Крім того, зростає частка квитків, придбаних через застосунок Укрзалізниці. Минулого року 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше – лише 28%.

Також за рік вдвічі зросла кількість квитків, які користувачі купують онлайн для перевезення тварин – 142 тис. квитків проти 64 тис.