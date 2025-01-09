Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Бізнес

RSS

Укрзалізниця: Відсоток придбаних онлайн квитків щороку зростає

124

У 2024 році пасажири придбали онлайн 86% залізничних квитків.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Перевізник зазначив, що відсоток придбаних онлайн квитків зростає:

2021 – 68%;

2022 – 73%;

2023 – 80%;

2024 – 86%.

Крім того, зростає частка квитків, придбаних через застосунок Укрзалізниці. Минулого року 46% квитків купувались через застосунок, а роком раніше – лише 28%.

Також за рік вдвічі зросла кількість квитків, які користувачі купують онлайн для перевезення тварин – 142 тис. квитків проти 64 тис.

Укрзалізниця, квітки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 9 января 2025
Среда, 8 января 2025
Вторник, 7 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023