CBC News: Канада підготувала перелік американських товарів, на які будуть запроваджені суттєві мита

Канада підготувала перелік із сотень американських товарів, на які будуть запроваджені суттєві мита у разі подібного кроку нової адміністрації США.
Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на власні обізнані джерела.
“До переліку включено сотні вироблених у США товарів, на які Канада може накласти мита у відповідь. Американські сталеві вироби, кераміка, в тому числі унітази й раковини, скляний посуд, квіти й різні типи пластику - можуть бути можливими цілями мит у відповідь”, - йдеться у матеріалі.
Водночас співрозмовник видання наголосив, що остаточного переліку товарів поки не затверджено. “Багато виробів зі сталі, на які можуть бути накладені мита, виробляються у ключових “хитких” штатах Мічигані й Пенсильванії. Мито ж на апельсиновий сік із Флориди покликане надіслати сигнал штату, де проживає Трамп, й де зараз знаходиться новий центр влади у США”, - стверджує CBC News.
В уряді поки не вирішили, чи варто завчасно оприлюднювати цей перелік, аби не провокувати обраного президента. “Оточення премʼєр-міністра Джастіна Трюдо все більше переконане, що обраний президент дотримається своєї обіцянки щодо запровадження 25% імпортних мит на товари з Канади й Мексики”, - зауважується у статті.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023