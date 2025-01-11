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CBC News: Канада підготувала перелік американських товарів, на які будуть запроваджені суттєві мита

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Канада підготувала перелік із сотень американських товарів, на які будуть запроваджені суттєві мита у разі подібного кроку нової адміністрації США.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News із посиланням на власні обізнані джерела.

“До переліку включено сотні вироблених у США товарів, на які Канада може накласти мита у відповідь. Американські сталеві вироби, кераміка, в тому числі унітази й раковини, скляний посуд, квіти й різні типи пластику - можуть бути можливими цілями мит у відповідь”, - йдеться у матеріалі.

Водночас співрозмовник видання наголосив, що остаточного переліку товарів поки не затверджено. “Багато виробів зі сталі, на які можуть бути накладені мита, виробляються у ключових “хитких” штатах Мічигані й Пенсильванії. Мито ж на апельсиновий сік із Флориди покликане надіслати сигнал штату, де проживає Трамп, й де зараз знаходиться новий центр влади у США”, - стверджує CBC News.

В уряді поки не вирішили, чи варто завчасно оприлюднювати цей перелік, аби не провокувати обраного президента. “Оточення премʼєр-міністра Джастіна Трюдо все більше переконане, що обраний президент дотримається своєї обіцянки щодо запровадження 25% імпортних мит на товари з Канади й Мексики”, - зауважується у статті.

Канада
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