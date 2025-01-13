Експерт: Зміна керівництва Міненерго може спровокувати нестабільну ситуацію в енергетичній галузі

Зміна керівництва Міністерства енергетики може спровокувати нестабільну ситуацію в енергетичній галузі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на економічного експерта, кандидата наук з державного управління Юрія Гаврилечка.
"Зміна керівництва Міненерго, а внаслідок відставки міністра - перетасування заступників та керівників департаментів, може призвести до нестабільності в енергетичному секторі. Це, своєю чергою, вплине на стабільність постачання електроенергії та тепла", - написав він.
Експерт пояснив, що побудова взаємовідносин між міністерством, державними підприємствами та приватними гравцями ринку - тривалий процес, і не факт, що нове керівництво Міненерго зможе швидко налагодити ці відносини.
На його думку, невизначеність із керівництвом міністерства може заблокувати на значний час реалізацію міжнародних проектів.
"Зараз, коли Україна розраховує на чергові транші від міжнародних фінансових інституцій, частина коштів з яких має бути спрямована на підвищення спроможності енергетичної сфери, подібна невизначеність точно працюватиме проти інтересів нашої країни та її енергетичної безпеки", - наголосив він.
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